俳優の鈴木福（21）が5日、自身のインスタグラムを更新。ドラマのオフショットを披露した。5日前の投稿で、鈴木は「運転免許を取得しました！！」と報告。免許の写真を公開しながら「限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」と明かしていた。この日は、出演中のNHKドラマ10「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」（火曜後10・00）のオフショットを公開。「僕の演じる廣瀬太郎は、バイクに乗って通勤してます！小さい頃