カンテレ「おかべろ」が２日に放送され、ナインティナイン・岡村隆史、ＮＯＮＳＴＹＬＥ・石田明がＭＣを務めた。この日は、昨年のＭ−１グランプリ優勝でブレーク中のたくろう・赤木裕、きむらバンドがゲスト出演した。ブレークの実感を聞かれると、赤木は「（仕事量の）体感はもう６００倍くらい…」と笑わせた。きむらも「実質は１０倍ぐらいやと思うんですけど。体感は６００倍くらいあるかな？」とうなずいた。石田