【モデルプレス＝2026/05/05】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）が5月5日、公式Instagramを更新。メンバーの幼少期再現ショットが公開され、話題を呼んでいる。【写真】世界的アイドルグループ、“ポーズ＆服装完全を再現”幼少期との比較ショット◆NiziU、幼少期を再現したショット公開投稿では、5日のこどもの日にちなんでノート風のデザインに各メンバーの幼少期の写真とそれを再現した現在の姿を組み合わせたビジュア