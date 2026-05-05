この記事をまとめると ■全国の市町村にはカントリーサインという標識が設置されている ■自由に設置できるわけではなく国の認可やデザインの審査もある ■維持管理などに費用が掛かることから撤去する自治体も増えている カントリーサインとはなんぞや 市町村の境界を越える際にしばしば見かける、地元の名産や観光地が描かれた標識、通称「カントリーサイン」。 「あ、ここからはリンゴが有名なのか」「この街はサーフィン推し