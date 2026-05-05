中国国営中央テレビ（CCTV）によると、湖南省瀏陽市の花火製造会社で4日午後4時43分ごろ、爆発があった。地元当局が5チーム、計482人を現場に派遣して救助活動を行い、5日午前8時時点で21人が死亡し61人が負傷した。負傷者は病院に搬送されて治療を受けている。警察が花火製造会社の責任者を拘束して原因究明を進めている。（翻訳・編集/柳川）