自分の子どもなら、どんな容姿でも無条件に可愛い……というわけではないことも。今回は、娘に整形手術を勧めたお母さんのエピソードをご紹介します。いじめを防ぐため？「私は昔から容姿を褒められることが多かったけれど、娘は夫に似て決して可愛いとは言えない見た目……。女の子なのに可哀想で仕方ありませんでした。娘が小学生のとき、男の子から見た目のことをからかわれたと聞きました。このままじゃもっとひどいいじめに発