FC大阪と奈良クラブが5日、GK関沼海亜に関する契約内容を変更したことを発表した。現在20歳のGK関沼は今季奈良クラブよりFC大阪に期限付き移籍で加入し、ここまで明治安田J2・J3百年構想リーグでは出場機会はない状況となっていた。それでも、FC大阪が選手として登録しているゴールキーパーが複数名負傷し、5月6日に開催される明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-A第15節の奈良クラブとFC大阪の一戦でプレーすることができるG