小学6年生の時に3人の同級生からいじめを受け、今も適応障害に苦しむA子さん。いじめ重大事態に認定され、第三者委員会の調査により学校側の不適切な対応と加害児童への指導の必要性が指摘されたが、その後の市や学校の対応が不十分だったとして、A子さんの保護者は今年2月にSNS上にA子さんと教育長が面会した際の音声を公開。そこに記録された教育長の発言が波紋を呼んでいる。A子さんがメディアの取材に初めて応じ、いじめの全容