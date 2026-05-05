元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が5日までに自身のインスタグラムなどを更新。バスケ選手との2ショットを公開した。「NBAシカゴブルズ河村勇輝選手と！」と書き出した魔裟斗。2ショットをアップした。「日本人がブルズにいるなんて凄いねー」と添えた。ファンからは「当時K1で全盛期の魔裟斗さんを見ながらバスケ部だった私には感激する写真です」「大好きな2人過ぎて驚きました」「うらやましい」「スゲーしか言