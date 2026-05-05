元ミスコン同士の直接対決、勝負前から美人ポーカー女子の心理戦が火花を散らした。【映像】ミスコン美女対決、先輩の口撃を受け流す“はんなり笑顔”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第4回が5月2日に配信。予選テーブルBの終盤、首位のカンナと3位の廣井佑果子が、オールインをめぐって緊張感たっぷりの一騎打ちを繰り広げた。すでに3名が敗