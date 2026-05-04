新たな争いが勃発し、まだまだ物価高も続きそうで不安定な世の中。せめて宝くじでも買って一攫千金を夢見たいと願う人も多いのでは?この記事のすべての写真を見る「世界がどんなに混乱に陥っていても、日本は大丈夫!」そう力強く太鼓判を押すのは本誌でもおなじみのDr.コパさん。“金運の巳年”の運気は今ならまだ受け取れる「今年は『丙午』と呼ばれる年回りですが、これは日本に向けて運気の流れがやってくる年なのです。暗