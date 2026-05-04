【漫画】本編を読む『臨月で浮気されました』（シク：漫画、毒島麗子：原作/KADOKAWA）は、出産を目前に控えた女性が夫の裏切りを知るという、あまりにも過酷な現実を描いた実録コミックエッセイだ。タイトルの衝撃そのままに、人生の大きな節目で起きた裏切りと、その後の夫婦関係の葛藤が赤裸々に描かれている。主人公の毒島麗子は、2歳年下の夫と結婚して5年。待望の第1子を授かり、数週間後には出産を控えていた。幸せな家庭