4年以上に渡ってロシアによる軍事侵攻が続くウクライナを支援しようと、昨夜、チャリティーコンサートが開かれました。広島市のホールで演奏したのは、ウクライナ出身の母を持つ平石英心さんです。戦禍にあるウクライナを支援しようと、友人の岡野純大さんと県内各地や東京などでチャリティーコンサートを続け、今回で27回目の開催です。訪れた約160人の観客に平和への思いを込めた音楽を届けました