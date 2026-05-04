横浜市の遊歩道で10メートルを超える木の一部が折れました。強風の影響とみられます。【映像】現場付近の様子4日午前5時前、横浜市金沢区にある川沿いの遊歩道で、「木が倒れ、柵を破って川に落ちている」と通報がありました。市の土木事務所が駆け付けたところ、高さ10メートルを超える木の一部が折れていて、転落を防ぐための柵が壊れていました。警察や市によりますと、枝が周囲の電線にひっかかり、川の中にも落ちてい