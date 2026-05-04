猫が『カーテン登り』をしたがる理由4つ 猫がカーテンをよじ登る行動は、成猫でも見られます。一見、いたずらのように見えますが、猫なりの理由がいくつかあります。ここでは、猫がカーテン登りをしたがる主な理由を4つ解説します。 1.高い場所を好むから 猫がカーテンを登る理由として、まず考えられるのは高い場所を好むから。猫は高い場所に登ることで安心感を得る動物。上から周囲を