新日本プロレス４日の福岡国際センター大会で、ＮＪＰＷＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）がチェーズ・オーエンズ（３６）の挑戦を退け３度目の防衛に成功した。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のセコンド介入を許し苦戦を強いられたが、海野翔太、ウルフアロンら本隊勢の助太刀を受けて逆転。最後はレイジングファイヤー（変型ファルコンアロー）で３