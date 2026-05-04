世界4階級制覇王者のシャクール・スティーブンソンボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは2日、東京ドームで王者・井上尚弥（大橋）と元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突し、井上が判定勝ちした。世界中が注目した一戦。世界4階級制覇王者のシャクール・スティーブンソン（米国）も自身のXで見解を述べている。スティーブンソンは、自身のXに「ナカタニとイノウエの試合を観たけど、両選手とも