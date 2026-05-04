ABEMAは3日、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#116を放送。番組史上初となる体重54キロから123キロへと「プラス69キロ」の激太りをしてしまった“逆激変さん”として、総重量738キロのおデブアイドルグループ「びっくえんじぇる」の大橋が登場した。【写真】超美人！プラス69キロ激変前の“宇都宮の北川景子”時代#116は、人気企画「私アレで激変しました！衝撃ビフォーアフター大公開SP