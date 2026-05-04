ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！頭の中で文字をパズルのように動かして、隠された単語を見つけ出す脳トレに挑戦しましょう。今回の制限時間は1分！ あなたは制限時間内に答えにたどり着けるでしょうか？問題：「ま し つ ね さ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。ま し つ ね さヒント：2文字目は「つ」答えを見る↓↓↓↓↓正解：ねつさまし正解は「ねつさまし」でした。▼解説