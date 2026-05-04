【アナグラムクイズ】「ま し つ ね さ」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
頭の中で文字をパズルのように動かして、隠された単語を見つけ出す脳トレに挑戦しましょう。今回の制限時間は1分！ あなたは制限時間内に答えにたどり着けるでしょうか？
ま し つ ね さ
ヒント：2文字目は「つ」
答えを見る
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▼解説
正解は「ねつさまし（熱さまし）」です。解くコツは、まず「し」や「つ」など、語尾になりやすい文字を固定してみること。今回は「し」を最後に置くことで、一気に単語のイメージが湧きやすくなったはずです！
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
頭の中で文字をパズルのように動かして、隠された単語を見つけ出す脳トレに挑戦しましょう。今回の制限時間は1分！ あなたは制限時間内に答えにたどり着けるでしょうか？
問題：「ま し つ ね さ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
ま し つ ね さ
ヒント：2文字目は「つ」
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正解：ねつさまし正解は「ねつさまし」でした。
正解は「ねつさまし（熱さまし）」です。解くコツは、まず「し」や「つ」など、語尾になりやすい文字を固定してみること。今回は「し」を最後に置くことで、一気に単語のイメージが湧きやすくなったはずです！
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)