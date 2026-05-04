FANTASTICSの堀夏喜が5月2日、HMV&BOOKS SHIBUYAにて、1st写真集『LIVING FOR』（幻冬舎）刊行記念イベントを前に記者会見に登壇。写真集に込めた思いを語った。 参考：FANTASTICS 瀬口黎弥「自分のお尻はキュートなんですよ（笑）」念願のハワイロケ写真集に自信 幻冬舎とLDH JAPANがタッグを組み、毎月1冊、9カ月連続でFANTASTICSの書籍を刊行する大型企画【GL-9 ～FANTASTICS BOOKS～】。本プロ