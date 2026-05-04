ゴールデンウィーク後半、今日4日(月・祝)〜5日(火・祝)は、九州〜北海道にかけて気圧変化の影響が大きいでしょう。東京や札幌を含め、広範囲で頭痛やめまいなどの体調不良に注意が必要です。気圧が乱高下4日〜5日は頭痛やめまいに注意今日4日(月・祝)は、前線を伴った低気圧が発達しながら北海道付近に進む見込みです。このため、北海道など北日本で気圧が大きく下がるでしょう。一方、西日本・東日本は西から次第に高気圧に覆