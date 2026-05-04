今回は、義母の早朝アポなし訪問にモヤモヤしたエピソードを紹介します。まだ朝6時なのに…「子どもはまだ生後3か月で、なかなか寝てくれず大変です。夫も育児を積極的に手伝うタイプではなく、それも引っかかっています。さらにもうひとつ大きな悩みがあるのですが、それは義母がちょくちょくアポなしで、早朝（６時頃）に訪問してくることです。苦労して子どもを寝かしつけた後に来ることも多く、『せっかく子どもが寝たのに……