東京・歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」で、左近あらため3代目尾上辰之助（20）が襲名したことを記念し、5〜19日まで、東京メトロ日比谷線の車内を、辰之助のビジュアルがジャックする。同路線は歌舞伎座の最寄り駅、東銀座も通っている。車両の中づりと窓上に、襲名披露狂言（演目）である「寿曽我対面」でつとめる血気盛んな若者の曽我五郎、「鬼一法眼三略巻菊畑」でつとめる美しくみずみずしい若衆の奴虎蔵実は源牛若丸のビジ