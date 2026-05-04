【大人気連載プレイバック】【西村氏連載】落合博満さんが「ここは打つ」と言うときは必ず結果を出す日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。今回は昨オフロッテを退団し、現在チェコでプレーする荻野貴司氏について綴られた元
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 渡部建「相席食堂」出演NGの理由
- 2. 田渕章裕 実家は揖保乃糸の企業
- 3. 細木数子さん TVから消えた理由
- 4. 無理やり妊娠「元殺人犯」と暴露
- 5. 日村 休養前の「号泣」心配の声
- 6. IOC「eスポーツ」の活動を休止
- 7. 有吉、母の死去を生放送で伝える
- 8. 有村架純と同棲し風呂上りも撮影
- 9. モンハン最新コンテンツを紹介
- 10. バーガーを1歳幼児に ヒカル炎上
- 1. 無理やり妊娠「元殺人犯」と暴露
- 2. 家族7人全員殺された 17歳が証言
- 3. 8歳長女殺害「子育てに疲れた」
- 4. 給食で「ヒスタミン」の食中毒
- 5. おまえのせい 宮内庁幹部が激怒
- 6. 宮澤エマ 業界で引っ張りだこか
- 7. 陸自のロゴに批判殺到 使用中止
- 8. 「テントの中に男の人が…」GWにソロキャンプの男 キャンプ場で女性の“中敷き”盗んだか 函館市
- 9. 歩道通行はダメ→違法取り締まり
- 10. 2歳が病院で暴走 遂に被害者出る
- 1. 橋下氏 高市首相は「できない」
- 2. 息子の夢は医者 応援も「後悔」
- 3. 「撮るな」新幹線に重たい空気
- 4. 85歳元自民ドン出演 ネット騒然
- 5. 政治家の「謝ったら死ぬ病」実情
- 6. 高市首相、憲法改正に改めて意欲
- 7. コスパ最高 松のや朝定食を堪能
- 8. 小6遺棄 いまだ残る最大の「謎」
- 9. 2年前に漏洩 BeRealの謎解く闇
- 10. 定年後の暮らし 夫婦が語る秘訣
- 11. フィフィ「一切の関係を断った」
- 12. 自衛隊「ドクロ」ロゴに批判殺到
- 13. 「契約できない」深刻すぎる現実
- 14. 高市政権“黒字倒産”か？ 最大の不良債権は進次郎防衛相…今度はM7.7大地震直後に高級焼肉で“文春砲”
- 15. 提唱から10年「自由で開かれたインド太平洋」の“進化” 再びケニアで表明
- 16. 高市陣営「誹謗中傷」動画疑惑が拡大か？ 衆院選で野党候補を次々ディスり、「自分もやられたかも」の声続出
- 17. 河村前市長、「トリプル」全勝 大村氏当選・市議会は解散
- 18. 5連休初日 下りの混雑がピーク
- 19. 日本の「安全なＡＩ」、新興国や途上国に…デジタル庁が行政用独自システムを開発
- 20. 災害時や有事など「緊急事態」、議員任期延長に４党が改憲骨子案…「参院の緊急集会で対応可能」と慎重論も
- 1. モロッコで米兵2人が行方不明
- 2. 韓 日本人練習生に出国停止措置
- 3. 古い建物に幽霊 加科学者が調査
- 4. トランプ氏「障害」指摘する声も
- 5. 男性がハンタウイルス感染 台湾
- 6. 地球の大気、月に吸収されていた
- 7. K-POP界の暗部 元アイドルが暴露
- 8. 北朝鮮国民 平壌訪れ「別世界」
- 9. 中国外務省 東京裁判への見解
- 10. 避妊具事業も 韓タレの性教育
- 1. ドンキ「1.1万円自転車」が物議
- 2. 派遣僧侶明かす「激安葬儀」とは
- 3. 日本一狙う コンビニ3社の新戦略
- 4. 禁煙ならベンツ 噂の真相とは
- 5. 「糖毒脳」認知症リスク上昇の訳
- 6. 「無印良品」ファン必見の優待株
- 7. 「アメリカ在住10年」でも不採用
- 8. 開業10年で80店舗→1店舗 廃墟に
- 9. 「徹夜できる?」→即内定の返答
- 10. 崎陽軒チャーハンからエビ消えた
- 1. Amazonセール最終日 売れ筋は?
- 2. 無料でいいの? Google新LLM評価
- 3. 火星の石 ボールペン成分を発見
- 4. 柳宗理のカトラリーがSALE価格に
- 5. 洗剤など日用品がAmazonでSALE中
- 6. 洋菓子店の倒産 板挟み状態に
- 7. 楽天ペイでお得に決済する方法
- 8. 便利なLINEのノート機能 解説
- 9. Amazonで爆売れ 奇跡の歯ブラシ
- 10. 下村企販がAmazonで最大34%OFFに
- 11. GoogleのAIが黒人を「ゴリラ」と分類した事件から8年が経過してもGoogle・Apple・Amazon・MicrosoftのAIはゴリラのラベル付けを避けている
- 12. サンワサプライ 接触型ICカード
- 13. 新ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が発表！6.8インチ有機ELやDimensity 8500 Extreme、高温・高圧防水、耐衝撃など
- 14. 検索サービス「Ask.com」終了
- 15. 【Amazon GW スマイルSale】ロゴス（LOGOS）が最大43%OFFに
- 16. AI大学が「Codex」を徹底解説
- 17. キヤノンEOS 5D Mark IVで4K/30p記録に対応（9月1日、ムービーキット内容を改訂）
- 18. アニメ制作者がネットラジオでニ○○○動画を痛烈に批判
- 19. コールマンがAmazonで最大39%OFF
- 20. THE NORTH FACEが最大45％OFFに
- 1. IOC「eスポーツ」の活動を休止
- 2. パドレスが球団売却合意を発表
- 3. 尚弥に噛みつき…SNS投稿が波紋
- 4. 井上尚弥の入場 布袋寅泰が演奏
- 5. 天皇賞・春「2センチ差」で勝利
- 6. 井上尚弥戦での居眠り疑惑を否定
- 7. ピザーラ騒動が別店舗にも波及か
- 8. 池江璃花子 闘病中の支えの存在
- 9. 2026年5月4日（月） MLB カージナルス vs ドジャース 試合結果
- 10. 木原龍一 フライング号泣の衝撃
- 1. 渡部建「相席食堂」出演NGの理由
- 2. 田渕章裕 実家は揖保乃糸の企業
- 3. 細木数子さん TVから消えた理由
- 4. 日村 休養前の「号泣」心配の声
- 5. 有吉、母の死去を生放送で伝える
- 6. モンハン最新コンテンツを紹介
- 7. 有村架純と同棲し風呂上りも撮影
- 8. バーガーを1歳幼児に ヒカル炎上
- 9. 東野幸治 娘の職業「頭いい」
- 10. タモリ騒動「僕らの中では勝ち」
- 1. レス夫婦割合 非常に深刻な現状
- 2. 業務スーパー リピ確の冷凍食品
- 3. ナゲットの数が違う 米で怒号
- 4. 保育士時代の行動に予想外な反応
- 5. セリアの「ぷくぷくシール」
- 6. 「発達障害グレー」の生き難さ
- 7. セリア 激かわキャラポーチ登場
- 8. 「水森亜土」のコラボTシャツ
- 9. 「置き配」の過酷な現実を描く
- 10. 毎日着たい グンゼ新作インナー