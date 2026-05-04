DeNAは3日、5月28日のオリックス戦で開催する『推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026』第3戦スペシャルゲスト日向坂46の出演メンバーおよび詳細決定を発表した。当日は、試合前の「叫べ！大星援SHOWTIME」や試合後の「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL LIVE」に出演するほか、各種イニング間イベントにも登場し、1日を通して横浜スタジアムを盛り上げる。注目のセレモニアルピッチには、最新シングル『Kind of love』でセンターを