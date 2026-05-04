「花と器の調和が、素敵な空間をつくり出していました」【写真】イギリスのリーズ大学留学中に親しくなった男性とカフェで過ごす佳子さま秋篠宮家の次女、佳子さまは4月8日、母親の紀子さまと一緒に東京・日本橋のデパートで開かれている「圓照寺門跡山村御流いけばな展」を鑑賞した。そして、佳子さまは冒頭のような感想を述べた。皇室とゆかりの深い寺院奈良県にある圓照寺は、後水尾天皇（在位：1611年〜1629年）の第1皇