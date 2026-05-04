Samsungは2026年後半に、同社初となるスマートグラス「Galaxy Glasses（仮称）」を発売する見込みです。この製品のデザインや主要な仕様について新しい情報が流出しました。 Android Headlinesは、著名リーカーの@Onleaks（Steve H.Mcfly）氏の協力を得て、「実際の試作ユニットの写真」に基づいたレンダリング画像を公開しました。その外観は、少し太めのフレームに前面カメラを搭載しており、Meta Ray-Banグラスと大きく変わ