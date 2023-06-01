【ブンデスリーガ第32節】(ボルシアパルク)ボルシアMG 1-0(前半0-0)ドルトムント<得点者>[ボ]ハリス・タバコビッチ(88分)<警告>[ボ]ケビン・シュテーガー(54分)、ニコ・エルベディ(87分)、ハリス・タバコビッチ(90分+1)[ド]ニコ・シュロッターベック(56分)観衆:54,042人└町野出場ボルシアMG、2位ドルトムント撃破でブンデス残留決定!! 88分に劇的決勝弾