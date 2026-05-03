【その他の画像・動画等を元記事で観る】無名の新人にも関わらず、今春、その楽曲が人気アニメやドラマのテーマソングに抜擢され、一気に注目を集めるシンガーソングライター Nakamura Hak。TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のEDテーマとしても話題のデビューシングル「ただ美しい呪い」がデジタル配信リリースされ、世界中から絶賛を集める美しく緻密なアニメーションを音に合わせ丁寧に紡いだミュージックビデオが公開された