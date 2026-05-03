Nakamura Hak、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』EDとして注目を集めるデビューシングル「ただ美しい呪い」のMVを公開！

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無名の新人にも関わらず、今春、その楽曲が人気アニメやドラマのテーマソングに抜擢され、一気に注目を集めるシンガーソングライター Nakamura Hak。

TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のEDテーマとしても話題のデビューシングル「ただ美しい呪い」がデジタル配信リリースされ、世界中から絶賛を集める美しく緻密なアニメーションを音に合わせ丁寧に紡いだミュージックビデオが公開された。

アニメの映像とNakamura Hakの歌がリップシンクすることで、物語と詞の世界観が共鳴し、見る者の心を揺り動かすエモーショナルな作品となっている。

Nakamura Hakの音源は、すべて、歌と１本のアコースティックギターのみで収録されている。通常であれば録音後におこなわれる「修正」や「編集」は一切なされておらず、微かな息遣いや聞こえるはずのない張り詰めた空気の音まで聞こえるようなリアルな音像で、何百万文字を書いても伝わらない痛みや苦しみを刺すような音にして表現している。

5月20日には、1st E.P.「白は夢」を “CDのみ” でリリース。表題曲の「白は夢」は全国のラジオ局でパワープレイを獲得、初回生産限定盤のボーナストラック「善と悪」はテレ東系ドラマ「るなしい」のオープニングテーマに決定するなど、深刻な作家性と弛まない演奏と歌唱で音楽家としての異例を積み重ねている。

『とんがり帽子のアトリエ』の原作は、白浜 鴎（しらはま かもめ）が手掛ける講談社「モーニング・ツー」にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載をスタートし、先日、最新第16巻が発売されたばかり。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞するなど、世界中から注目を浴びている大人気作。

●リリース情報

TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』EDテーマ

「ただ美しい呪い」

配信中



配信リンクはこちら

https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_tadautsukushiinoroi

2nd Digital SG

TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』第３話EDテーマ

「夜に浮かぶ」

2026年5月6日配信開始

配信リンクはこちら

https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_yoruniukabu

3rd Digital SG

テレ東系ドラマ「るなしい」OPテーマ

「善と悪」

2026年5月13日配信開始

配信リンクはこちら

https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_zentoaku

1st E.P. (CD ONLY)

「白は夢」

5月20日発売

品番：CTCM-65136

価格：￥1,650（税込）

※初回生産限定盤/封入特典：CD購入者は無料で入場できる全国ツアーの応募券（先着順）

購入はこちら

https://maximum10.lnk.to/NakamuraHak_001

＜CD＞

1. 十七

2. 白は夢

3. 刃物と月

4. 砂のお城

5. 居無

6. 善と悪 / テレ東系ドラマ「るなしい」オープニングテーマ（BONUS TRACK）

7. 善と悪 - Drama ver.（BONUS TRACK）

1st Single CD

「ただ美しい呪い」

6月10日発売

品番：CTCM-65137

価格：￥1,320（税込）

購入はこちら

https://maximum10.lnk.to/NakamuraHak_001

＜CD＞※予定

1. ただ美しい呪い（TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」EDテーマ）

2. 夜に浮かぶ（TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」第３話EDテーマ）

3. 光り

4. ただ美しい呪い - Anime ver.

5. 夜に浮かぶ - Anime ver.

とんがり帽子のアトリエ Original Soundtracks

2026年6月17日発売

価格：￥3,300（税込）

品番：EYCA-14989〜90 (CD２枚組)

＜収録内容＞

Disc-1＆2合計45トラック収録予定（合計約110分）

メーカー特典等の詳細・予約はこちら

https://tongari-anime.com/bd-cd/?tag=2035

●作品情報

TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」

毎週月曜23時〜TOKYO MXほかにて 放送・配信中

Netflix、ABEMAにて1週間先行配信

TOKYO MX ： 毎週月曜 23：00〜

BS11 ： 毎週月曜 23：00〜

KBS京都 ：毎週月曜 24：30〜

サンテレビ ： 毎週月曜 24：30〜

テレビ西日本 ： 毎週月曜 25：45〜

テレビ愛知 ： 毎週月曜 26：05〜

北海道テレビ： 毎週月曜 26：10〜

AT-X： 毎週月曜 23：00〜

※放送日時は予告なく変更となる場合が御座います

【スタッフ】

原作：白浜 鴎「とんがり帽子のアトリエ」(講談社「モーニング・ツー」連載）

監督：渡辺 歩

【キャスト】

ココ：本村玲奈

キーフリー：花江夏樹

アガット：山村響

テティア：陽木くるみ

リチェ：月城日花

オルーギオ：中村悠一

フデムシ：久野美咲

イグイーン：斎賀みつき ほか

主題歌：

オープニングテーマ：「風のアンセム」feat. suis from ヨルシカ / Eve (TOY’S FACTORY)

エンディングテーマ：「ただ美しい呪い」/ Nakamura Hak (maximum10)

第３話エンディングテーマ：「夜に浮かぶ」/ Nakamura Hak (maximum10)

Ⓒ白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会

関連リンク

TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」公式サイト

https://tongari-anime.com/

Nakamura Hak X

https://x.com/hak_nakamura