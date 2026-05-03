明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第14節が3日に行われ、セレッソ大阪とアビスパ福岡が対戦した。ここまで勝ち点「19」を獲得しているC大阪と、「17」を積み上げている福岡が相まみえたゲームは、序盤の11分に動く。福岡は前からボールを奪いに行き、奥野耕平のボール奪取から、ルーズボールを引き取った藤本一輝が左サイドからボールを繋ぐ。敵陣中央で顔を上げた碓井聖生が迷いなく右足を振り抜くと、強烈なミド