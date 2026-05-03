【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第14節】(NDスタ)山形 2-2(PK5-4)栃木SC<得点者>[山]高橋潤哉(38分)、氣田亮真(55分)[栃]堤陽輝(30分)、大曽根広汰(58分)<警告>[山]榎本啓吾(74分)主審:窪田陽輔