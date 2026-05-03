歌手野口五郎（70）が、デビュー56年目に突入した。1971年5月1日にデビューし、古希を迎えて歌手として、ミュージシャンとして新たな挑戦を続けている。8月14日には東京・赤坂のサントリーホールで「野口五郎GORONOGUCHICONCERT2026Anewchapter〜新たな章へ〜」を開き、NHK交響楽団、そして長女のピアニスト文音（23）と共演する。歩んできた軌跡、そしてこれからについて聞いた。【小谷野俊哉】★71年に演歌歌手197