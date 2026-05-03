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【オランダ・エールディビジ第32節】(アムステルダム・アレナ)アヤックス 2-2(前半1-1)PSV<得点者>[ア]アントン・ガーエイ(11分)、ミカ・ゴドツ(90分+2)[P]リカルド・ペピ(1分)、マイロン・ボアドゥ(77分)<警告>[ア]ショーン・ステュア(75分)[P]C. Driouech(83分)、デニス・マン(88分)観衆:54,439人└板倉は守備安定も失点関与、ベンチ入り冨安は出場無し…CL圏目指す4位アヤックスは優勝決定PSVと劇的ドロー