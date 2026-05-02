オリンピック競泳の金メダリストを特別講師に招き「命を守る水泳教室」が4月29日、焼津市で行われました。この教室は、海や川で水に親しむシーズンを前に、水難事故防止を図ろうと焼津チャンピオンスイムスクールがバルセロナオリンピック金メダリストの岩崎恭子さんを講師に招き開いたものです。この日は、小学1年生から3年生の児童と保護者が参加し、水に落ちたり流されたりした時はペットボトルや袋などを使って浮