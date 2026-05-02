マイナーリーグの公式サイトで公示された昨オフに巨人を退団し、メキシコプロ野球のモンテレイ・サルタンズに加入したオコエ瑠偉外野手がリリースされたことが分かった。マイナーリーグの公式サイトに1日（日本時間2日）付けで公示された。オコエは走攻守3拍子揃った外野手として2015年ドラフト1位で関東第一高から楽天に入団。1年目から51試合に出場したが、レギュラー定着はできなかった。2022年オフの第1回現役ドラフトで巨