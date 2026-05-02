この連休、旅行に行く方も多いのではないでしょうか。旅行は日常から離れ、リフレッシュできる時間です。しかし、誰と行くかによって、楽しいはずの時間がかえってストレスになることもあるようです。エピソード1：＜母との旅行が苦痛＞怒鳴ったら即中止！というルールにしてみたら…タマキ（仮名）さんは夫ヨウタ（仮名）さんと穏やかな生活を送っていました。しかしタマキさんの実母からの突然の旅行の誘いに気が重くなります。