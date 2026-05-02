中国国営新華社通信によると、中国自然資源部は4月29日、中国の最新の鉱産資源状況について公表した。それによると、レアアース（希土類）、タングステン、スズ、モリブデン、アンチモン、ガリウム、ゲルマニウム、インジウム、蛍石、グラファイトなど14種の鉱産物の埋蔵量が世界一で、2025年の石炭、バナジウム、チタン、亜鉛、レアアース、タングステン、スズ、モリブデン、アンチモン、ガリウム、インジウム、金、テルルなど17