萩市ではゴールデンウィーク恒例の萩焼まつりが始まりました。多種多彩な器が来場者を出迎えています。33回目となる萩焼まつり。例年4万5000人が訪れていて、初日の1日も日常食器などお気に入りの萩焼を求める人で賑わっていました。大坪記者「多種多彩な器が並んでいて、絵付けがされたかわいらしいカップや、伝統的な抹茶碗も。なかには現代的なものもあり、こちらは釉薬を調合して黒く焼き上げた器に、プラチナ銀の