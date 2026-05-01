あす5月2日（土）よる10時 日本テレビ系で放送の「追跡取材 news LOG」（毎週土曜よる10時〜10時54分放送）。「追跡取材 news LOG」は、“取材プロセス”を通じて新しい真相に迫る、追跡ドキュメンタリー型ニュース番組。あす放送の特集の一部を一足先にご紹介。※放送内容は変更になることがございます■ボクシング界、世紀の一戦… 5万人熱狂の真相 ボクシング界、世紀の一戦「井上尚弥 VS 中谷潤人」。5月2日（土）、