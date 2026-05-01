岡山県真庭市のレジャー施設で早咲きのシャクナゲが見ごろを迎えました。きょう（1日）からイベントも始まりました。 【写真を見る】早咲きのシャクナゲが見ごろ「蒜山高原しゃくなげ祭り」およそ100種類 1万5千本が次々に開花【岡山】 新緑の蒜山高原に咲き誇るシャクナゲです。ヒルゼン高原センタージョイフルパークでは早咲きのシャクナゲが見ごろを迎えました。 園内にはおよそ100種類、1万5千本が植えら