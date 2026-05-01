映画の山田洋次監督（９４）が１日、東京・池袋の新文芸坐で「男はつらいよ柴又慕情」（１９７２年）上映後にトークイベントを行った。「ゴールデンウィーク」という言葉は、観客動員を増やすために映画業界で生まれた。そんな流れもあり、新文芸坐ではこの日から「名作発掘！昭和１００年、いま観たい映画〜新文芸坐編〜」と題した特集上映がスタート。初日に「―柴又慕情」が上映され、山田監督がゲスト登壇した。同作