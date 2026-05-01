元乃木坂４６の女優・山下美月のユニホーム姿に、ファンが沸いている。１日までにインスタグラムで「舞台『成瀬は天下を取りにいく』チケットの販売が本日から始まりました！」と自身が出演する舞台の告知をした山下。西武ライオンズのユニホームを着たオフショットを添え、「夏が来るのが楽しみです〜！お待ちしております」と呼びかけた。この投稿にＳＮＳ上では「めちゃくちゃ似合ってるじゃん」「ビジュが良すぎる」「