サンリオはこの日の取引終了後、常務取締役が不適切な報酬を受け取っていた疑いがある問題（４月１６日に公表済み）を巡り、特別調査委員会を設置すると発表した。これに伴い、５月１３日に予定していた通期決算の発表を延期する。 これまで事実関係を迅速かつ的確に把握するため外部の法律事務所の支援のもと調査を実施してきたが、調査の対象範囲の拡大などを踏まえ、より独立性と客観性を確保した体制のもとで調査を進め