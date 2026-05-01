メットライフ生命は、出向先からおよそ2500件の情報持ち出しが確認されたと公表しました。不適切な情報流出が続く生命保険業界で、現時点で最多の規模となります。メットライフ生命によりますと、2021年4月からの4年半で、複数の社員が出向先代理店36社から2476件の情報を不適切に持ち出していたということです。持ち出されたのは、他社の商品情報のほか、代理店の販売実績や研修マニュアルなどです。また、これとは別に、顧客の氏