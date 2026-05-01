外出先でパパから「今天国にいる」という画像付きのメッセージが送られてきたママ。そのメッセージを開いてみると、あまりにも羨ましすぎる光景が広がっていて…？ 思わず家に帰りたくなってしまう光景を見た人からは、「これは間違いなく天国」と絶賛の声が寄せられることに。投稿は1万表示を超え、たくさんの人に癒しを届けています。 【写真：夫から『今天国にいる』とLINE→開いてみた結果……猫たちとの『