外出先でパパから「今天国にいる」という画像付きのメッセージが送られてきたママ。そのメッセージを開いてみると、あまりにも羨ましすぎる光景が広がっていて…？

思わず家に帰りたくなってしまう光景を見た人からは、「これは間違いなく天国」と絶賛の声が寄せられることに。投稿は1万表示を超え、たくさんの人に癒しを届けています。

【写真：夫から『今天国にいる』とLINE→開いてみた結果……猫たちとの『羨ましすぎる光景』】

『今天国にいる』というメッセージを開いてみると…

Xアカウント『モフモフ猫のきなこもち』に投稿された、飼い主さんたちのメッセージのやりとりが最高すぎると話題に。

その日、ノルウェージャンフォレストキャットのあんこちゃんとサイベリアンのきなこちゃんのママのスマホに、パパからLINEでメッセージが届いたそう。そこには「今天国にいる」という言葉とともに、2枚の画像が添付されていたといいます。

まず1枚目の写真を見てみると、そこにはあんこちゃんがパパの腕の中でぐっすりと眠る姿が。無防備に身を預けたふわふわなあんこちゃんの姿は、まさに天使のよう。パパが「天国にいる」と表現した理由にも納得してしまいます。

両手に花なパパが羨ましすぎる！

しかし、パパが言った『天国』の意味はそれだけではなかったようです。2枚目の写真を見てみると…なんとそこには、パパのもう片方の腕の中で、きなこちゃんも眠っていたのだとか！

どうやらパパは、左手にあんこちゃん、右手にきなこちゃんを抱きしめていたご様子。両手でふたりを抱えて過ごす時間は、まさに天国そのもの。

そんな最高の光景を見たママは、思わず「ズルい」と羨ましい気持ちがこみ上げてきてしまうのでした。

まさに天国のような光景には、「これはまさに天国」と、絶賛の声が寄せられることに。猫好きさんたちの羨望を一身に集めることとなったパパなのでした。

Xアカウント『モフモフ猫のきなこもち』では、そんなあんこちゃんときなこちゃん、そしてパパとママの幸せいっぱいな日々が投稿されています。ふたりのさまざまな表情が、きっと癒やしを届けてくれることでしょう。

あんこちゃん、きなこちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「モフモフ猫のきなこもち」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。