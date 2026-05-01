１日の債券市場で、先物中心限月６月限は反発した。この日、財務省が実施した１０年物の物価連動債入札は強めの結果となった。円債相場には支援材料となった。 １０年物価連動債入札は、応札倍率が３．４０倍となり、前回（２月１０日）の３．３８倍を上回った。入札結果が判明すると先物は強含んだ。朝方に総務省が発表した東京都区部の４月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比１．５％の