韓国海運最大手HMMの本社がソウルから釜山（プサン）に移転する。これまで対立してきた労使が、地方選挙を約1カ月後に控え、釜山移転に電撃合意した。HMMの労使は4月30日、ソウル汝矣島（ヨイド）のケンシントンホテルで協約式を開き、本社を釜山へ移転することに合意したと発表した。HMMの移転を巡って労働組合がストライキを予告し、物流混乱の懸念まで提起されていたが、今回の合意で山場を越えた。HMM側は「国家均衡発展、地方